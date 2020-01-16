Москва, , 15:11 — REGNUM Государственный совет РФ не должен стать «второй палатой регионов» наряду с Советом Федерации, необходимо тщательно проработать касающиеся его формулировки. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство президент Владимир Путин.

Усилить роль Госсовета — совещательного органа при главе государства — Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он отметил это, говоря о поправках к Конституции.

Предложенные изменения в Основной закон не затрагивают его фундаментальных основ, они направлены на дальнейшее развитие России, пояснил на встрече с рабочей группой президент. Для этой работы потребуются и профессиональные знания, и политический и жизненный опыт.

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