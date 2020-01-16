Москва, , 15:15 — REGNUM Кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин должен будет в первую очередь повысить эффективность управления государственным аппаратом. Об этом 16 января заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, государство неэффективно тратит деньги из-за плохой работы государственного аппарата. Кандидат на должность председателя правительства РФ должен в первую очередь решить именно эту проблему.

«Если вам, чтобы довести в регион деньги, надо подписать 50 бумажек, если деньги приходят в ноябре-декабре, а их надо освоить до конца года, и у нас асфальт кладут в ноябре-декабре. Вот это основная проблема», — сказал политолог.

По словам Абзалова, сильная сторона Мишустина в его способности повышать эффективность административного управления.

«Он технократ государственный в прямом смысле этого слова», — заявил эксперт.

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