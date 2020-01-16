Москва, , 15:10 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен тем, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин отказывается поддержать предложение депутатов фракции о кредитной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Идет прямой эфир, и когда раздался гром аплодисментов на ответ Мишустина, что он отрицательно относится, я не понимаю, вы чему хлопаете. Есть предложение списать долги нашим гражданам… Миллионы граждан ждут нашей помощи! Вас слышит вся страна: вы не хотите помогать нашим гражданам и хотите, чтобы мы поддержали ваше правительство? Вы хотя бы тактически поняли, что фракция ЛДПР хочет голосовать за — вы бьете нас по морде! Да так хлопаете, что нельзя ничего делать из того, что предлагает ЛДПР, — тогда и голосовать не будем за все ваши предложения! Вся ваша тактика и послание — это вас спасти! Вашу партию!» — заявил Жириновский.

Мишустин заявил об отрицательном отношении к списанию кредитов гражданам РФ. «Плохо оцениваю. Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, люди потеряют деньги — те, кто совсем не виноват», — пояснил он позицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Плохо оцениваю: Мишустин не поддерживает «кредитную амнистию»