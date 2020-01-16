Лилонгве, , 15:13 — REGNUM В столице Малави, Лилонгве, открылась первая в Африке академия Drone and Data Academy, специализирующаяся на создании дронов, управлении ими и обработке полученных данных. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, деятельность учебного заведения направлена на содействие использования беспилотников в программах, которые окажут положительное влияние на жизнь детей и молодых людей по всей Африке.

Как отмечают репортеры, академия была открыта при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).