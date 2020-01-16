Ново-Огарево, Московская область, , 15:09 — REGNUM Прежде чем выносить изменения, которые планируется внести в Конституцию РФ, на всенародное голосование необходимо чётко сформулировать все поправки. Об этом сегодня, 16 января, на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство заявил президент страны Владимир Путин.

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«На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию РФ», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию страны, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Так, он предложил дать Госдуме РФ право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить.

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Также глава государства указал на необходимость закрепить в Основном законе принципы единой системы публичной власти и эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. По мнению российского лидера, все предполагаемые изменения в Конституцию должны быть вынесены на суд народа. ЦИК заверил, что готов в любое время организовать голосование по этому вопросу.