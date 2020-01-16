Грозный, , 15:08 — REGNUM Не каждый член прежнего состава правительства РФ работал с полной отдачей. Среди министров и вице-премьеров были передовики, которые ответственно трудились, но их было немного. Так охарактеризовал ушедшее в отставку правительство РФ глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как бы обидно не звучало, работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего. Локомотивом всего правительства всегда оставалась небольшая группа министров и вице-премьеров, которые усердно трудились и двигали страну в правильном направлении», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров высказал пожелание, чтобы при формировании нового состава правительства в него попали молодые, ответственные и профессиональные кадры, так как времени на раскачку нет, необходимо выполнять задачи, поставленные в послании президента Владимира Путина.

«Считаю необходимым собрать в правительстве умных, мудрых, перспективных, молодых и энергичных министров, которые будут гореть энтузиазмом и каждый день самоотверженно выполнять свой долг перед страной», — высказал свое мнение чеченский лидер.