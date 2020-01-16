Вильнюс, 16 января 2020, 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 16 января, прокомментировал ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ, планы конституционной реформы и отставку правительства, назвав перемены «иллюзией».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года после отставки правительства Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Госдума РФ рассматривает назначение Мишустина 16 января.