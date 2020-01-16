Вильнюс, , 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 16 января, прокомментировал ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ, планы конституционной реформы и отставку правительства, назвав перемены «иллюзией».

"Все эти перестановки создают иллюзию, а у кого-то они рождают надежду на то, что вот что-то изменится, но я не считаю, что действительно изменится: если не пирамида власти, то может, будет называться иной геометрической формой, но она останется той же. Пока предпосылок для изменений нет», — заявил Линкявичюс в эфире радиостанции Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года после отставки правительства Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Госдума РФ рассматривает назначение Мишустина 16 января.