Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Если верить итогам последнего опроса общественного мнения, проведенного NDI в Грузии в ноябре-декабре прошлого года, то лучше всего население Грузии относится к бывшему соратнику экс-президента Михаила Саакашвили, а ныне — одному из лидеров отпочковавшейся от «Национального движения» в конце 2016 года «Европейской Грузии» Давиду Бакрадзе.

На презентации результатов опроса 16 января была представлена таблица рейтинга грузинских политиков, в которой Бакрадзе занимает первую строчку. Он набрал 34% оценок «хорошо», 35% — «посредственно» и 21% — «плохо». За ним следует мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также набрал 34% — «хорошо», 36% — «посредственно» и 22% — «плохо». Третьим оказался лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили (29% — «хорошо», 36% — «посредственно» и 25% — «плохо»).

Премьер Георгий Гахария занимает в этом списке шестое место, позиции до и после него в основном отведены представителям так называемой «оппозиции», среди которой фигурируют и бывшие соратники правящей партии «Грузинская мечта» Давид Усупашвили и Эка Беселия. Сюда же попали и несколько фигур из правящей партии, в том числе депутаты Тамар Чугошвили, Мамука Мдинарадзе и Георгий Вольский. Михаил Саакашвили занял в рейтинге 14-ю позицию, набрав 26% оценок «хорошо», 29% — «посредственно» и 39% — «плохо».

А замыкают рейтинг председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (17% — «хорошо», 29% — «посредственно» и 49% — «плохо») и президент Саломе Зурабишвили (13% — «хорошо», 33% — «посредственно» и 49% — «плохо»).