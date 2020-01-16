Ташкент, , 15:00 — REGNUM Требования к кандидатам на воинскую службу по контракту в Национальной гвардии утвердили в Узбекистане, сообщили 16 января в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на положение о порядке отбора кандидатов.

В документе также установлены порядок и этапы проведения отбора на военную службу, в том числе проведение предварительного изучения кандидата, оценка уровня физической подготовки, психологическое изучение кандидата и проведение медицинского обследования.

В Национальной гвардии Узбекистана могут служить граждане со средним, средне-специальным или высшим образованием в возрасте от 18 до 30 лет, а также офицеры запаса и резерва и лица, проходившие службу по контракту, в возрасте до 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2019 года депутаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана одобрили законопроект «О национальной гвардии».

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