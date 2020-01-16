Ново-Огарево, Московская область, , 15:16 — REGNUM Россия, несмотря на то, что остаётся президентской страной, становится более открытой, а значит, ответственность и значение её парламента при этом повышаются. Об этом 16 января заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарёво.

«Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение и ответственность парламента повышается», — сказал Путин.

Также он отметил, что суть вносимых в Конституцию РФ изменений — повысить роль гражданского общества и политических партий в России.

Ранее, 15 января, президент России подписал распоряжение о создании такой рабочей группы и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что Россия с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики, а должна оставаться сильной президентской республикой.