Неаполь, Италия, , 14:59 — REGNUM В конце февраля 2020 года лидеры Италии и Франции Джузеппе Конте и Эммануэль Макрон проведут саммит в Неаполе, передает Sky в четверг, 16 января.

Премьер Италии и президент Франции попробуют вернуться к проекту формирования особо тесных отношений двух стран, который обсуждался еще при премьер-министре Паоло Джентилони (2017−2018 гг.), но был свернут после появления в Италии правительства популистов и «Лиги» Маттео Сальвини (то правительство, как и действующее, возглавлял Конте).

Вместе с лидерами двух стран участие в саммите примут и некоторые министры.