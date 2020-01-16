Москва, 16 января 2020, 14:55 — REGNUM Копии верительных грамот вручила российскому МИД Дебора Броннерт, занявшая пост британского посла в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 января пресс-службой МИД.
Броннерт вручила копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову. Дипломат находится в России с 9 января.
Броннерт и Титов обсудили текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Лондона и коснулись актуальных вопросов международной повестки дня, отметили в МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, Броннерт стала первой женщиной на посту посла Великобритании в России. Она стала преемницей Лори Бристоу, посольские полномочия которого истекли в начале января.
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