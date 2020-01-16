Париж, , 15:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите в Берлине, посвященном решению проблемы ливийского кризиса. Об этом сообщили в канцелярии Елисейского дворца.

Также во встрече по ситуации в Ливии примут участия представители Турции, России, Великобритании и США.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. В настоящее время страна фактически расколота на несколько противоборствующих анклавов.

Страны-участники указанного саммита пытаются примирить наиболее крупных игроков.

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