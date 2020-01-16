Москва, , 14:55 — REGNUM Главной проблемой ушедшего в отставку правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева была низкая эффективность управления государственным аппаратом. Об этом 16 января заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Проблема предыдущего правительства была в том, что оно не эффективно администрировало и управляло самой системой. Все мы знаем знаменитый доклад Счётной палаты о том, что мы не осваиваем денежные средства. О том, что денежные средства не доходят до регионов, доходят в конце года», — сказал эксперт.

По словам Абзалова, в России целый ряд программ был закрыт не потому, что денег не было, а из-за очень плохого администрирования. Однако кандидат на должность нового председателя правительства Михаил Мишустин должен решить эту проблему.

«Мишустин по первой профессии системный интегратор. Это его специализация. Первое, чем он занимался, — собирал IT-решения для компаний, это серьёзный процесс», — отметил политолог.

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