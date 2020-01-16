Ново-Огарево, Московская область, , 14:51 — REGNUM Поправки, которые планируется внести в Конституцию РФ, необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий. Об этом сегодня, 16 января, на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство заявил президент страны Владимир Путин.

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«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — пояснил глава государства.

Российский лидер также отметил, что в результате изменений глава государства всё же должен сохранить за собой право отстранять тех, кто не будет справляться со своими полномочиями или утратит доверие.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января предложил целый ряд поправок в Конституцию РФ. В частности, речь шла о запрете для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство, закреплении в Основном законе принципов единой системы публичной власти и эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами.

Также глава государства допустил, что из статьи о сроках президента можно убрать слово «подряд» и поднять с нынешних десяти лет до 25 лет минимальный срок проживания в стране для кандидатов в президенты. Путин уверен, что высказаться о необходимости изменения Конституции РФ должны все граждане РФ.

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