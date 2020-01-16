Киев, , 14:48 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 января, приняла во втором чтении и в целом новый закон о среднем образовании.

Соответствующий законопроект поддержали 327 народных депутатов из разных фракций, при необходимых 226 голосах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из самых резонансных новаций касается языкового вопроса. Так, по новому закону на Украине предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

— коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

— для школ с обучением на языках Евросоюза с 5-го класса школы не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9-м классе и 60% в старшей школе;

— для школ с другими языками обучения (предполагается русский язык — ред.) с 5-го класса не менее 80% предметов должны преподаваться на украинском языке.

Эксперты уже заявили, что в таком виде документ фактически окончательно уничтожает русскоязычные школы на Украине.

«"Слуги народа» единогласно поддержали закон о среднем образовании и ликвидировали русскоязычные школы. Надеюсь, теперь очередь за языком. А чего мучиться и так долго идти к заветной цели? Примите закон о ликвидации русского языка на Украине», — саркастически советует политолог Валерий Песецкий.