Ташкент, , 14:43 — REGNUM В Юго-Западном военной округе Вооруженных сил Узбекистана прошли учебные занятия с демонстрацией боевых возможностей вертолетов и истребителей, сообщили 16 января в пресс-службе министерства обороны республики.

Интенсивные полеты военных летчиков прошли в Кашкадарьинской области Узбекистана. В учениях приняли участие вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребители МиГ-29 и Су-25. Полеты были организованы для курсантов Высшего военного авиационного училища.

Напомним, в начале января на Чирчикском полигоне учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана прошли практические занятия по стрельбе в различных условиях. Особенностью учений стало то, что бойцы самостоятельно принимали решения на условном поле боя.

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