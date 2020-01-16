Минск, , 14:43 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провел телефонный разговор с российским послом в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, в ходе которого обсудил вопросы сотрудничества двух стран после недавней отставки правительства России. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Совета министров республики Белоруссия.

«В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учётом новых назначений в российском правительстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее из опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru стало известно, что более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.