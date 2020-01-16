Грозный, , 14:33 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров с одобрением воспринял выдвижение Владимиром Путиным кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ. Он выразил уверенность, что Госдума поддержит предложение главы государства.

Отметив, что лично знает Мишустина, Кадыров охарактеризовал его как хорошего хозяйственника с боевым характером.

«Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чеченского лидера, Путин как всегда «сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата». Не сомневаясь, что депутаты Госдумы согласятся с кандидатурой Мишустина, Кадыров пожелал новому премьеру успехов в создании высокопрофессионального правительства.