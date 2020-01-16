Краснодар, , 14:33 — REGNUM Усиление статуса и полномочий Госсовета крайне важно в сегодняшних условиях, когда губернаторам приходится обивать пороги федеральных министерств, часто — безрезультатно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«На кого сегодня жалуются губернаторы? 100% — на главу правительства. А почему? Можно субъективный фактор включить. Но ведь и президент встречается с губернаторами, и глава правительства встречается с губернаторами, а для чего? Зачем? Дублирование это совершенно не нужно. Давайте смотреть на то, что губернаторская власть — она достаточно самостоятельная. И скорее, президент должен говорить с губернаторами. Ведь губернаторы постоянно говорили: к главе правительства мы можем попасть, а с правительством разговаривать невероятно сложно, невероятно. По кабинетам можно пробегать несколько дней, и ничего не решить. Вот это усиление полномочий Государственного совета — очень важно, и то, что о совете вспомнили, и вспомнили к месту — это очень хорошее дело», — подчеркнул Валерий Касьянов.

Следующий важный этап, отметил эксперт, — зафиксировать статус и полномочия Государственного совета в Конституции.

«Теперь важно разграничить и в Конституции записать, каков статус и полномочия государственного совета, каков статус и полномочия правительства, где президент между ними. Он не третейский судья, он не курирует разборки между одним и вторым органом, он где-то должен чётко находиться в правовом поле. И пока этого в Конституции нет», — добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об усилении роли Госсовета накануне, 15 января, в своём послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин — в части предложений по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.