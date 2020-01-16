Киев, , 14:37 — REGNUM На Украине обсуждают возможность того, что скандал с прослушиванием премьер-министра страны Алексея Гончарука организовало «российское лобби».

Об этом сегодня, 16 января, заявил политолог Владимир Горбач, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я вижу пока что два варианта: или правительство Гончарука стало категорически не устраивать наш олигархат, что он хочет заменить его на любой другой; или же российское лобби настолько укрепило свои позиции, стремится к прямому участию в правительстве», — комментирует эксперт.

Вместе с тем он не стал пояснять, кого именно можно считать «российским лобби» на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в партии «Слуга народа» косвенно признали подлинность прослушки Гончарука, однако заявили, что об отставке правительства речь не идет.