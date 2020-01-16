Сеул, , 14:32 — REGNUM Южная Корея и США сохраняют число и интенсивность совместных военных учений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи.

Известно, что данное заявление Чон Гён Ду сделал 15 января на 8-й конференции, организованной Корейским институтом национальной стратегии (KRINS) и Институтом Брукингса.

По словам министра обороны, в 2019 году страны провели более 100 совместных учений на уровне батальонов.

Он также отметил, что в целях поддержания усилий по денуклеаризации учения проводятся в новом формате, с применением новейших технологий. В качестве примера министр привёл военно-воздушные учения, в которых стороны способны выполнять совместные миссии, не находясь в одном часовом поясе.

Министр подчеркнул, что независимо от провокаций со стороны КНДР, военные двух стран всегда готовы к ведению боевых действий и победе.