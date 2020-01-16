Флоренция, Италия, , 14:26 — REGNUM Действующее правительство Италии было создано для того, чтобы совместными силами новой коалиции «отправить Маттео Сальвини домой», заявил в четверг, 16 января, экс-премьер Италии, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Так он прокомментировал разногласия внутри коалиции: днем ранее партия Ренци проголосовала по одному из законопроектов единодушно с правоцентристской оппозицией.

Следует защищать закон, а не становиться популистами, «Живая Италия» не намерена голосовать синхронно с коллегами по коалиции в тех случаях, когда не согласна с ними, отметил Ренци.

Действующее правительство Италии было создано либералами, популистами и партией Ренци без проведения выборов в сентябре 2019 года. Совокупный рейтинг трех партий коалиции лишь незначительно превышает рейтинг «Лиги» Сальвини, и он более чем на 10% ниже совокупного рейтинга оппозиции.