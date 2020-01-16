Москва, , 14:25 — REGNUM Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Я буду ориентировать новый состав правительства РФ на тесное партнерство с депутатами… Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — заявил Мишустин.

По его мнению, «правительство должно чувствовать, что с него будет спрос, критика помогает лучше работать».