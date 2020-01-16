Киев, , 14:25 — REGNUM Законопроект президента Зеленского о завершении реформы децентрализации власти снят с рассмотрения для доработки.

Об этом в комментарии журналистам сегодня, 16 января, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского заявил, что документ надо доработать вместе с коллегами из других фракций — для того, чтобы найти «компромиссную позицию». Также Арахамия заявил, что реформу обсудят с ассоциацией мэров городов.

Глава президентской фракции назвал самое спорное положение законопроекта — введение института префекта (представитель президента в регионе, который как предполагается, заменит губернатора — ред.) и его полномочия.

В завершение Арахамия напомнил, что должны поддержать 300 народных депутатов, поэтому и необходимо согласовать его положения с другими фракциями.

ИА REGNUM напоминает, что накануне посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало «децентрализационный» законопроект Зеленского. Дипломатическое ведомство указывает, что изменения в Конституцию Украины по децентрализации должны укрепить права общин, а предлагаемый властью проект не соответствует этому требованию. Арахамия предпочел не комментировать такое «совпадение».