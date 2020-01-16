Чебоксары, , 14:23 — REGNUM В Чувашии спустя шесть дней после скандального заседания депутатов Синьяльского поселения отреагировало региональное министерство юстиции: чиновники заявляют о нелегитимности данного собрания. Речь идёт об изменениях в правила землепользования в части перевода сельхозземель в зону производственных объектов. Местные жители встревожены тем, что в конечном итоге это приведёт к строительству китайского завода по производству сухого молока, а не анонсированному властями логистическому центру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашии заявляют, что депутаты Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района проголосовали по проекту внесения изменений «в нарушение действующего градостроительного законодательства».

«Они касались отображения на карте градостроительного зонирования территории зоны производственных объектов (П-1) вместо части зоны — сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственного назначения (СХ-1) на указанный земельный участок. Мероприятия по созыву собрания депутатов Синьяльского сельского поселения по данному вопросу осуществлены в нарушение действующего градостроительного законодательства — соответственно итоговое решение депутатов от 10 января 2020 года нелегитимно.

Важным является и тот факт, что при проведении публичных слушаний учитывается мнение жителей соответствующего муниципального образования и правообладателей имущества в границах этой территории, что в данном случае было нарушено», — заявляют в минюсте, заверяя, что депутатское собрание «планируется повторно провести в установленном законом порядке».

Скандальное собрание депутатов сельского поселения получило федеральный резонанс. Эта ситуация получила скандальную известность в связи с тем, что якобы дошло до оскорбления и рукоприкладства в адрес сотрудников полиции и депутатов. По данным местных СМИ, разбирательствами в настоящее время занимаются правоохранительные органами.

Сведения о том, какое в итоге было принято решение, разнятся: по одним данным, депутаты проголосовали против внесения изменений в правила землепользований, по другим данным — окончательное решение не было принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проблема выделения земли под строительство молочного завода для компании из Китая вылилась в протесты. За землю, которая является главным богатством и главной кормилицей трудолюбивого народа, жители готовы на многое, если не на всё. Ситуация накаляется, прежде всего, из-за шлейфа негативного опыта, который ранее был в Сибири и на Дальнем Востоке, где после деятельности отдельных китайских компаний вместо земли и плодородной почвы оставалась «бесплодная труха».

Новый виток протестов начался после того, как июне 2019 года правительство Чувашии приняло решение о переводе частного сельскохозяйственного участка в деревне Ильбеши Синьяльского сельского поселения в земли промышленности. По данным властей, цель перевода — строительство промышленно-складского комплекса (логистического центра). Чиновники уверяют, что «речь не идёт о строительстве завода по производству сухого молока китайскими инвесторами». Однако в поселении это вызвало протесты, состоялся ряд митингов, который в январе 2020 года привёл к скандальному заседанию депутатов поселения.

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