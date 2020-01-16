Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Информация, которую регулярно публикует Национальный демократический институт (NDI), обычно не совпадает с тем, что потом показывает голосование на выборах. Об этом 16 января рассказал журналистам вице-премьер парламента Грузии Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Результаты этих исследований постоянно расходятся с результатами выборов, что является главным индикатором того, почему я согласен или не согласен с этими исследованиями», — сообщил о своем отношении к опубликованным данным опроса Вольский.

Вице-спикер отметил, что не понимает, зачем NDI регулярно создает ажиотаж, публикуя исследования. Он также подчеркнул, что в недемократическом обществе деятельность данной организации была бы запрещена.

Как передавало ИА REGNUM, результаты крупного социологического исследования NDI опубликовал 16 января. У респондентов спрашивали отношение к работе институтов власти, политическим деятелями и политическому курсу страны. По данным NDI, хуже всего жители Грузии оценили работу парламента.