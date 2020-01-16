Киев, , 14:26 — REGNUM Вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским не обсуждался, заявил глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной рады, сообщило 16 января издание Strana.ua.

«Вопрос о так называемых «плёнках Гончарука» на встрече с президентом не поднимали вообще», — рассказал он.

Арахамия отметил, что появление подобных записей — опасный прецедент, поскольку в правительственных кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арахамия назвал скандальные аудиозаписи «нарезкой фраз разных людей», а также заявил, что Гончарук и Зеленский должны лишать личные вопросы не публично.

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