Москва, , 14:21 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх в ходе представления Михаила Мишустина оговорился и обратился к депутатам с просьбой поддержать назначение Мишустина на должность спикера Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Я прошу вас уважаемые коллеги поддержать президента РФ и дать согласие Госдумы для назначения Михаила Мишустина на должность председателя Госдумы… Извините, на должность председателя правительства РФ», — заявил Минх.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, связал оговорку Минха с тем, что полпред президента, как и депутаты, «слишком долго» находится в зале пленарных заседаний.