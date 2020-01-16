Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Больше всего положительных оценок в ходе последнего опроса общественного мнения NDI в Грузии из представителей грузинских властей набрал мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Хорошо» оценили его деятельность 44% респондентов, «посредственно» — 32%, «плохо» — 22%. В ходе предыдущего опроса в июле прошлого года Каладзе набрал соответственно 45%, 37% и 15%, а самый лучший его показатель был зафиксирован вскоре после местных выборов 2017 года, во время опроса в марте 2018 года, когда «хорошо» деятельность мэра оценили 53% респондентов. NDI отмечает, что данные по оценкам деятельности Кахи Каладзе фиксируются на основании опроса населения Тбилиси.

В отличие от Каладзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, председатель парламента Арчил Талаквадзе и президент Саломе Зурабишвили набрали больше посредственных и плохих оценок, чем положительных. «Хорошо» оценили деятельность Гахария 21% респондентов, «посредственно» — 34%, «плохо» — 35%.

Арчил Талаквадзе набрал 35% оценок «плохо», 30% — «посредственно» и 14% — «хорошо». Еще ниже показатель положительных оценок у президента. «Хорошо» оценили ее деятельность лишь 9% респондентов, 31% поставил ей оценку «посредственно», а 54% — «плохо».