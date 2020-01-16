Подгорица, , 14:19 — REGNUM «Черногория является лидером на пути вступления и должна стать следующим членом Европейского Союза», — заявил посол Хорватии в Черногории Веселко Грубишич, представляя на конференции приоритеты полугодового председательства Хорватии в Совете ЕС.

«Мы хотим использовать наше членство не только для себя, но и для помощи нашему региону. Наш район не должен быть далеко от ЕС» — заявил посол.

Он призвал премьер-министра Черногории Душко Марковича удвоить усилия по необходимым реформам.

По предварительным прогнозам Черногория может вступить в ЕС в 2025 году, однако в переговорах есть главы, по которым требуются значительные реформы, а, например, в области защиты окружающей среды, пока наблюдается полная несовместимость с нормами ЕС.