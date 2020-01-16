Ливия, , 14:18 — REGNUM Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар примет участие в конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоятся в конце текущей недели в столице германии. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Аль-Хадас».

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Уточняется, что своё участие фельдмаршал подтвердил в телефонном разговоре с главой МИД Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, конференцию по Ливии состоится в Берлине 19 января 2020 года. В ней примут участие высшие руководители ряда стран, в том числе России, Турции, Китая, Франции, Великобритании, Соединённых Штатов. Также на встрече будут присутствовать представители Африканского союза, ООН, Европейского союза. Конференция согласована германским федеральным канцлером Ангелой Меркель с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Приглашения принять участие в переговорах также были направлены главе Правительства национального согласия Фаизу Сарраджу и командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Ранее Саррадж подтвердил своё участие.

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