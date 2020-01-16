Яунде, , 14:24 — REGNUM Правительство Камеруна предупредило, что правоохранители страны будут иметь «серьезное» дело с теми, кто планирует сорвать выборы 9 февраля. Заявление было сделано на фоне угроз со стороны сепаратистов о том, что они будут саботировать голосование в двух англоязычных провинциях страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в англоязычных регионах уже была усилена охрана, а еще 800 офицеров военной полиции будут направлены для обеспечения безопасности в двух городах в северо-западной и юго-западной провинциях страны.

Как передают репортеры, ранее боевики-сепаратисты заявили, что они будут ограничивать доступ в эти районы в течение одной недели с 7 февраля, чтобы предотвратить проведение голосования.

Министр территориальной администрации Пол Атанга Нджи призвал людей голосовать и предупредил, что органы безопасности будут иметь «серьезное» дело с теми, кто будет «саботировать голосование».

Напомним, в Камеруне состоятся выборы депутатов и муниципальных советников.