Москва, , 14:18 — REGNUM Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин просит депутатов Госдумы помощь в просвещении граждан России в регионах о положенных им выплатах в рамках реализации послания президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Он обратил внимание на актуальность взаимодействия с регионами, «чтобы люди своевременно получили выплаты».

«И важно донести информацию о том, как они могут без проволочек, без нервотрепки получить выплаты», — указал Мишустин.

Мишустин считает правильным «совместно депутатами организовать просветительскую работу».

«Я был бы благодарен за эту помощь», — сказал он.