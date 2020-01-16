Москва, , 14:22 — REGNUM Голосование российских граждан о внесении изменений в Конституцию РФ, предложенных главой государства Владимиром Путиным, должно пройти до 1 мая 2020 года. Об этом сообщил 16 января источник в Совете Федерации.

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.

«План реализации положений послания президента будет утвержден на заседании Совета палаты во вторник, 21 января», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что законопроекты о поправках к Основному закону будут внесены в Госдуму, вероятно, в феврале или марте текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, закрепить ряд изменений в Конституции РФ Владимир Путин предложил 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию.

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