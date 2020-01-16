Москва, , 14:16 — REGNUM Одна из ключевых причин отставки правительства — абсолютная неисполнительность прежнего состава. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала причины отставки правительства РФ.

«Послания, указы президента, даже собственные постановления не исполнялись. Но при этом демонстрировалась блестящая способность красиво отчитаться, показать, что называется, «товар лицом», — подчеркнула Панина.

«Думаю, что с приходом Михаила Мишустина этот главный минус в работе правительства будет устранён. На посту главы ФНС он смог превратить Налоговую службу из ведомства, которое постоянно было объектом критики, в структуру, которая умеет работать с людьми и чётко выполняет свои функции. Надеюсь, что такие же изменения произойдут и в работе правительства», — подчеркнула Панина.