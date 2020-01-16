Киев, , 14:15 — REGNUM В данный момент нет ни причин, ни законных оснований для того, чтобы отправить правительство Гончарука в отставку, заявил журналистам в кулуарах Рады сегодня, 16 января, первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его мнению, отставка правительства — если бы президент Зеленский и его партия на ней настаивали — спровоцирует масштабный политический кризис на Украине, который стране точно не нужен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что накануне, после обнародования аудиозаписей якобы с совещания премьер-министра Гончарука и других топ-чиновников, на заседании фракции «Слуга народа» предлагались «какие-то эмоциональные шаги» по отставке.

«Но фракция не поддержала это. Это даже не обсуждение, 5 рук всего поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству», — пояснил Корниенко.

Вместе с тем он косвенно признал, что записи настоящие, посоветовав правительству «больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 15 января были опубликованы аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук и ряд других чиновников правительства и Нацбанка, в частности министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

В ходе беседы прозвучало несколько неоднозначных заявлений — например, якобы Гончарук назвал себя «полным профаном» в экономике; о том, что «реформаторы эти, как сказать, «соросята», ухандохали экономику Украины; также чиновники говорили, что у Зеленского есть «очень примитивное понимание экономических процессов» и ему сложно внятно объяснить даже рост курса гривны.