Чита, , 14:14 — REGNUM Председатель правления ассоциации библиотек «Библиотечное содружество Забайкалья» Елена Сивцова, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметила актуальность развития доступности интернета. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«В библиотеках интернет должен быть доступным. В связи с особенностями нашего региона, сейчас эта опция предоставляется не везде. Я надеюсь, что посыл президента повлияет на распространение бесплатных услуг в библиотеках, к организации более качественного пространства предоставления интернета», — поделилась библиотекарь. Елене Сивцовой хотелось бы, что бы в сельских библиотеках точек доступа было как можно больше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 января обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из тем выступления стало повышение доступности интернета. Глава государства считает, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и её граждан.

В рамках одного из ключевых направлений нацпрограммы «Цифровая экономика» — федерального проекта «Информационная инфраструктура» — широкополосным доступом к интернету обеспечиваются социально значимые учреждения Забайкалья: школы, образовательные центры, пожарные части, административные здания, ФАПы. В 2019 году в регионе подключили уже 302 таких объекта из 1159.