Магас, , 14:13 — REGNUM Правительство РФ всегда оказывало Ингушетии большую поддержку. От нового состава ждут такого же плодотворного сотрудничества. Так прокомментировал глава республики Махмуд-Али Калиматов отставку правительства Дмитрия Медведева.

«Ожидания от любого состава правительства — они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ», — цитирует ингушского лидера интернет-газета «Ингушетия».

Высказав слова благодарности членам бывшего правительства РФ, Калиматов подчеркнул, что руководство Ингушетии будет взаимодействовать с каждым новым министром для достижения целей, поставленных в национальных проектах.