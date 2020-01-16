Москва, , 14:14 — REGNUM Отставка кабинета министров РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым стала неожиданностью для граждан страны и для всего мира, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя отставку правительства РФ.

Предложенная президентом на пост премьер-министра кандидатура руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина тоже стала неожиданностью для России и всего мира, так как на этом посту он себя проявил как хороший управленец-технократ, но в публичной политике раньше никак себя не проявлял, одновременно и не «засвечиваясь» в публичных скандалах с чрезмерно дорогой «недвижкой», доходами родственников или видом на жительство за рубежом, что хорошо.

Лично я как один из миллионов российских налогоплательщиков эту кандидатуру одобряю, так как только при Мишустине я, во-первых, смогла наконец-то получить в управлении ФНС неполученное когда-то свидетельство ИНН, причём без бюрократических проволочек и очередей в налоговую; во-вторых, я высоко оцениваю технологические нововведения ФНС, благодаря которым платить налоги через сайт этого ведомства стало очень легко.

К сожалению, сама налоговая нагрузка в России нелёгкая, даже несмотря на низкую налоговую ставку НДФЛ, если вспомнить, сколько вообще в стране налогов, как исчисляются, например, налоги на имущество физлиц, и особенно — насколько налогами перегружен бизнес, как малый, так и крупный.

Видимо, смена правительства связана именно с тем, что экономика должна быть более эффективной», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева и выдвинул на этот пост главу ФНС Михаила Мишустина.

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