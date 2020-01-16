Владимир, , 14:10 — REGNUM Предложения президента Владимира Путина, высказанные им в ходе послания к Федеральному собранию, — «мудрые и своевременные». Об этом заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя послание президента. Он также рассказал о мерах, которые уже предпринимаются в регионе для решения поставленных Путиным задач.

«Свои слова о том, что сбережение и преумножение народа России — высший национальный приоритет, Владимир Владимирович подкрепил конкретными прорывными инициативами о значительном увеличении социальной поддержки семей с детьми. Полностью поддерживаю предложения президента России в сфере демографии, они мудрые и своевременные.

Во-первых, Владимир Путин назвал меры по борьбе с бедностью. Президент призвал расширить практику применения социального контракта. Одновременно со стимулированием экономического развития такие социальные меры будут способствовать росту реальных доходов граждан. Только когда человек уверен в том, что сможет прокормить большую семью, он решается на рождение второго, третьего и последующих детей», — считает Сипягин.

Меры для снижения ипотечной ставки для молодых семей, по словам губернатора, во Владимирской области уже предпринимаются.

«Во-вторых, глава государства ставит задачу снижения ипотечной ставки для молодых семей до 2% годовых. Жильё — важнейшая демографическая гарантия для России с её холодным климатом. Администрация нашего региона плотно работает над этим вопросом. Мы сотрудничаем с Владимирским ипотечным фондом и с крупнейшими банками страны. Так, в прошлом году подписаны соглашения о сотрудничестве с Банком России, Сбербанком, ВТБ, МИнБом и другими финансовыми организациями. База для работы создана.

В-третьих, президент России принял решение продлить действие программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Причём получить его теперь будет можно даже на первого ребёнка. Считаю, что это очень сильное решение», — заявил глава Владимирской области.