Краснодар, , 14:10 — REGNUM Народ был недоволен правительством Медведева, и именно это стало причиной его отставки, однако людям эту причину так и не объяснили. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«Мы не договариваем, нужно честно говорить: «Народ недоволен нынешним правительством». Дистанцироваться от главы правительства и говорить, что президент иной, — это неверная позиция. Нужно объяснить людям, что основа сегодняшней смены правительства — президент увидел реальную ситуацию. А я вам скажу, что я участвовал в трёх последних социологических опросах, и они дали очень печальные цифры по главе правительства и по правительству в целом. У президента в несколько раз выше рейтинг, а что у правительства и у главы? Очень низкий. Но терпеть это восемь лет невозможно, нужно что-то с этим делать», — считает собеседник агентства.

«И вторая позиция — правительство раз и сняли. А с кого спросили за тормозы в реализации национальных проектов? Мы видели скепсис президента, который он неоднократно высказывал. Вот этого честного объективного разговора не получается», — отметил Валерий Касьянов.

«Я не хочу говорить о судьбе Медведева, где он там будет, это его дело. Но я не один год провёл в кабинетах власти, и могу сказать: с первого дня появления его мы все увидели некое щегольство, такое. Надменность такая и такое своеобразное пренебрежение мнением другого человека — оно же было проявлено неоднократно», — добавил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января, через некоторое время после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, стало известно об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. Президент рекомендовал на пост председателя нового состава правительства Михаила Мишустина, до этого занимавшего пост главы Федеральной налоговой службы.