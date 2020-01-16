Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов России арестовали четверых братьев-иностранцев, по подозрению в совершении разбойные нападения на граждан Киргизии, работающих таксистами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Киргизии.

Во время одного из совершенных ими преступных эпизодов, разбойники, угрожая ножом, отобрали у таксиста деньги, три мобильных телефона и автомобиль «Киа-Рио». Во время другого эпизода преступники, брызнув в лицо водителю газовым баллончиком, завладели 15 тысячами рублей, мобильным телефоном, пластиковыми картами двух банков и личными документами.

В отношении задержанных граждан одной из бывших постсоветских республик возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф в размере до миллиона рублей.