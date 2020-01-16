Бишкек, , 14:07 — REGNUM В Киргизии приступила к работе группа топографов под руководством вице-премьер-министра Жениша Разакова, которая займется проработкой вопроса об обмене земельными участками с соседним Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что этой рабочей группе поручено в срок до 1 марта 2020 года проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими территориями между Баткенским районом Баткенской области Киргизии и таджикским городом Исфара.

Также правительственная группа займется подготовкой материалов к очередному заседанию межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

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