Рязань, , 14:12 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошёл представитель Рязанской области в Государственной думе Андрей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт президента России.

В состав рабочей группы вошло 75 политиков, законодателей, учёных и общественных деятелей. Среди них представитель Рязанской области в Госдуме, председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Красной нитью» через всё послание прошло: государственные решения должны приниматься, не просто вместе с народом, нужно вовлекать людей в процесс принятия решений. Для меня, как человека, который имел отношение к подготовке Конституции РФ, важно, что президент сказал, что права и свободы человека — это основа действующей конституции, они незыблемы, остаются неизменными», — сказал журналистам Андрей Макаров.

Рабочая группа утверждена распоряжением президента России.