Рязань, 16 января 2020, 14:12 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошёл представитель Рязанской области в Государственной думе Андрей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт президента России.
В состав рабочей группы вошло 75 политиков, законодателей, учёных и общественных деятелей. Среди них представитель Рязанской области в Госдуме, председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Рабочая группа утверждена распоряжением президента России.