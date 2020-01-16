Варшава, , 14:05 — REGNUM В ночь со среды на четверг 16 января по постановлению суда в Катовице были арестованы бывший сенатор от правящей партии «Право и Справедливость» Станислав Когут и его сын.

Бывший сенатор, его сын и директор малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов (PFRON) были задержаны сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро Польши во вторник утром, и доставлены в прокуратуру в Катовице. Допросы задержанных, начавшиеся во вторник, продолжились в среду, после чего прокуратура направила в суд ходатайство об аресте сенатора и его сына. К директору отделения фонда применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как пояснила журналистам Катажина Зольна из региональной прокуратуры в Катовице, она не может сообщить, признались ли подозреваемые в инкриминируемых им действиях. В соответствии с законом, после ареста от них потребуются новые объяснения.

Бывший сенатор подозревается в получении миллионных взяток за посредничество при заключении фондом контрактов. Расследование дела о коррупции в фонде начато ещё в 2016 году, сенатор впервые услышал обвинения в свой адрес в 2018-м. По делу задержаны уже 24 человека.

Ранее сенатор заявил об отказе от депутатской неприкосновенности. Хотя его членство в партии ПиС было приостановлено, Сенат не дал согласия на его арест. Когут явился на допрос в прокуратуру, после чего в его отношении было применено поручительство на сумму 600 тысяч злотых (около 160 тысяч долларов).

На последних парламентских выборах Станислав Когут баллотировался в Сенат в качестве независимого кандидата, проиграл выборы.

«Польское радио», сообщая об аресте, указывает его имя как «Станислав К.» и формально закрывает глаза на фотографиях, но всем в Польше понятно, о ком идёт речь.