Джакарта, , 14:05 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди на брифинге для СМИ в Джакарте заявил, что отставка премьер-министра России Дмитрия Медведева не повлияет на отношения с Индонезией, сообщает Antara.

«Я не вижу никаких изменений в политике или отношениях с Индонезией», — заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

Фактически, в 2019 году Индонезия подписала меморандум о взаимопонимании о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия.

«Надеемся, что с этим соглашением о свободной торговле наши продукты будут более конкурентоспособными, потому что сейчас нам довольно сложно конкурировать с Вьетнамом», — отметил Вахид Суприяди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия заказала боевой катер производства компании PT Lundin, базирующейся в городе Баньюванги в Индонезии.

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