Москва, , 14:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает от Михаила Мишустина динамичного решения поставленных в послании президента РФ задач, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты», — заявил Володин журналистам.

Он рассказал об ожиданиях от нового правительства РФ.

«Наша надежда и, если хотите, ожидания от (нового) правительства именно такие: что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики», — сказал он.

Володин рассказал, что в ходе встречи фракции «Единая Россия» с Мишустиным, «высказывали слова благодарности и председателю (ушедшего в отставку) правительства (Дмитрию Медведеву), и членам кабинета министров за, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать».