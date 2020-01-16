Дамаск, , 14:03 — REGNUM В ночь с 15 на 16 января 2020 года сирийские войска начали очередной этап наступления на юго-востоке провинции Идлиб. В авангарде наступления действуют подразделения 25-й дивизии специального назначения Сирийской арабской армии. Идёт штурм города Абу-Джариф. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Город Абу-Джариф находится под контролем террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецких боевиков. За город идут ожесточённые бои. Сирийским военным удалось продвинуться в обход этого населённого пункта.

Кроме этого, сирийская армия предприняла наступательные действия по оси города Аль-Барсах. Ряд источников с линии фронта утверждают, что данный населённый пункт уже взят. Однако пока нет достоверных подтверждений этому факту.

Следует заметить, что в Идлибе с ноля часов 12 января 2020 года было установлено перемирие на 25 дней. Но боевики не соблюдали его условия. Позиции сирийских войск постоянно подвергались артобстрелам, исламисты активно использовали шахид-мобили и пытались контратаковать. Поэтому Сирийская арабская армия была вынуждена возобновить наступательные действия в этом регионе.