Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI), говорят о том, что лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на предстоящих парламентских выборах ожидает крах. Такое мнение высказала член партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Депутат отметила, что опрос показал низкий рейтинг Иванишвили, а это, по ее мнению, означает, что народ его не поддержит.

«Политический проект Бидзины Иванишвили закончился крахом, и грузинский народ оформит свою победу на выборах. Вот что показывает реально это исследование», — сказала Самадашвили.

Стоит отметить, что большинство респондентов во время опроса не поддержали Иванишвили. В общей сложности негативно оценили его деятельность 49% опрошенных, а позитивно — 17%. Между тем, тот же опрос показал, что у партии «Грузинская мечта» самый высокий рейтинг, за нее были готовы проголосовать 20% опрошенных, а партию ЕНД, которая была создана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поддержали 13%.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО — NDI